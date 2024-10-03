Эксперт назвал 5 бюджетных моделей авто, которые нельзя покупать

Эти устаревшие седаны хоть и являются довольно популярными, однако владение ими часто сопровождается проблемами.

Автоэксперт Валерий Антюфьев посоветовал россиянам воздержаться от покупки пяти дешевых и старых моделей машин. Речь идет о Lifan Solano, Daewoo Nexia, Citroen C5, Datsun on-DO и Geely MK. Эти автомобили обладают рядом серьезных недостатков, которые обернутся неприятностями для владельца.

Так, Lifan Solano, по словам эксперта, не отличается качеством сборки и материалов. Из-за тонкого металла и слабого ЛКП автомобиль быстро начинает гнить. Также страдает у этой модели и проводка.

Daewoo Nexia также оказалась в антирейтинге из-за низкой устойчивости кузова к коррозии. Еще одно слабое место седана — газораспределительный механизм.

Тем временем у Citroen C5 нередко сбоит электроника из-за влаги, а также есть проблема с поиском кузовных деталей. Особенно неудачными получились модели, поставлявшиеся с турбомотором на 1,6 литра. Ресурс этого двигателя всего 200 тысяч километров.

Еще один автомобиль из антирейтинга — Datsun on-DO. Японец страдает плохим качеством сборки и низким ресурсом комплектующих. К тому же, у автомобиля часто ломаются ступичные подшипники, шаровые опоры и наконечники рулевых тяг, заявил эксперт в беседе с «РГ».

Закрывает топ худших бюджетных седанов — Geely MK. Автомобиль также получился неудачным в плане надежности. Частая проблема модели — перегрев двигателя, прогар прокладки ГБЦ, а подшипники в трансмиссии начинают гудеть уже на 50 тысячах пробега. Ресурс отдельных деталей подвески еще меньше — те же стабилизаторы и амортизаторы выходят из строя на 30 тысячах.