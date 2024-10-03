В Петербурге приступили к строительству новой магистрали

Ее протяженность составит почти восемь километров.
В Санкт-Петербурге рабочие приступили к строительству магистрали М-32, протяженность которой составит 7,7 километра. Дорога будет состоять из четырех полос при планируемой пропускной способности в сутки до 170 тысяч автомобилей. Расчетная скорость движения — 80 км/ч.
По имеющимся данным, завершить строительство магистрали планируют в 2027 году. Новая дорога повысит транспортную доступность микрорайона «Юнтолово» и Лахта-Центра.
Вам будет интересно
Высокоскоростная магистраль будет запущена в 2028 году. Стоимость проезда по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург составит 8 905 рублей. Об...
26.09.2024 216