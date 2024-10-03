Недалеко от границы Финляндии и Ленобласти снова замечен американский самолет-разведчик

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RC-135V Rivet Joint вылетел на дежурство к российско-финской границе из Польши. 

Сервис Flightradar cнова зафиксировал пролет американского самолета-разведчика вдоль границы Финляндии и России. Борт выдвинулся на дежурство в 13:16 по московскому времени.

По данным сервиса, борт пролетел вдоль границы и направился в Италию, где развернулся в обратном направлении и начал следовать по тому же маршруту.

Также пролет американского самолета-разведчика вдоль границы Финляндии и России фиксировался 19 сентября.

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19.09.2024 314
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