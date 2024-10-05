В Госдуме снова заговорили о налоге на бездетность

В России нужно вернуть налог на бездетность, как это было в Советском Союзе. Такое предложение сделал депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв.

По его мнению, средства, собранные с помощью налога, можно направить на поддержку сирот и детских домов. При этом депутат признал, что инициативу может встретить «волна негодования».

Он также подчеркнул, что не преследует цели обидеть россиян, которые не хотят иметь детей.