В Госдуме снова заговорили о налоге на бездетность

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В России нужно вернуть налог на бездетность, как это было в Советском Союзе. Такое предложение сделал депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв.

По его мнению, средства, собранные с помощью налога, можно направить на поддержку сирот и детских домов. При этом депутат признал, что инициативу может встретить «волна негодования».

Он также подчеркнул, что не преследует цели обидеть россиян, которые не хотят иметь детей.

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23.09.2024 189
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