В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды квадроберства

В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе квадроберства, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Депутат уверена, что наказать надо тех, кто популяризирует это движение. По ее мнению, ребенок с кошачьими ушами и хвостом — не преступник, а «жертва пропаганды», но отвечать за это должны не родители, а те, кто навязывает информацию, вызывающую интерес к квадробике.

«Есть целые сообщества [навязывающие информацию, вызывающую интерес к квадробике]. И это не так безобидно, как кажется на первый взгляд», — сказала Лантратова.