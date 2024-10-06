Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о распространении опасной инфекции в Гонконге

Всего зарегистрировано уже 90 случае заболевания инфекцией, вызываемой стрептококками.

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с распространением инфекции в Гонконге, вызываемой стрептококками группы B. Уже известно о 90 случаях инфицирования.

В пунктах пропуска через государственную границу в постоянном режиме работает АИС «Периметр», позволяющая: анализировать эпидемические риски выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, — указано в сообщении.