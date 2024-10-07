В России разрабатывают компьютерную игру про СВО

Программисты компании «Студия 22» при содействии Минобороны РФ разрабатывают компьютерную игру «Отряд 22: ZOV» по мотивам военной операции на Украине.

Основой для сюжетов станут бои на Донбассе в 2014-м году, в Мариуполе в 2022-м, контрнаступление 2023 года и сражение за Авдеевку в 2024-м году. В качестве консультантов выступают участники СВО и сотрудники оборонного ведомства.

Игра выйдет в конце 2024 года и будет доступна только на платформе VK Play.