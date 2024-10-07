Мужчина вырвал пенсию у инвалида сразу после почтальона во Всеволожском районе

В полицию Всеволожского района 6 октября около 12:30 сообщили о нападении на 90-летнего мужчину в поселке Стеклянный.

По предварительным данным, пострадавший получил пенсию из рук почтальона на пороге квартиры и расписался. Почти сразу после этого в дверь снова постучали. Незнакомец назвался соседом и, применив силу, отобрал у пенсионера 34 тысячи рублей.

Известно, что пострадавший – инвалид с проблемами по слуху и зрению. Заведено уголовное дело о грабеже.