В Ленобласти назвали лучшие детские сады и школы 2024 года

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В Мариинском театре наградили победителей и лауреатов Ленинградского областного конкурса «Школа года – 2024».  

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Фото: Комитета образования Ленобласти

Победителями стали Центр образования «Кудрово», Алексинская школа (Волховский район) и Детский сад № 4 (Ломоносовский район).

Лауреаты: школа № 2 имени Героя РФ Андрея Воскресенского (Сосновый Бор), Возрожденская школа, Калитинская школа и Агалатовский детский сад комбинированного вида № 1.

Руководителям образовательных организаций, председателям районных комитетов образования и главам администраций районов вручили сертификаты, благодарственные письма и наградные настенные доски.

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