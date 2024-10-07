В Ленобласти назвали лучшие детские сады и школы 2024 года

В Мариинском театре наградили победителей и лауреатов Ленинградского областного конкурса «Школа года – 2024».
Победителями стали Центр образования «Кудрово», Алексинская школа (Волховский район) и Детский сад № 4 (Ломоносовский район).
Лауреаты: школа № 2 имени Героя РФ Андрея Воскресенского (Сосновый Бор), Возрожденская школа, Калитинская школа и Агалатовский детский сад комбинированного вида № 1.
Руководителям образовательных организаций, председателям районных комитетов образования и главам администраций районов вручили сертификаты, благодарственные письма и наградные настенные доски.
Вам будет интересно
В Великом Новгороде 27 сентября на VIII Всероссийском форуме многофункциональных центров (МФЦ) подвели итоги конкурса «Лучший многофункциональный центр России», сообщает...
30.09.2024 168