Сергей Перминов о восстановлении Енакиево: Ленинградские специалисты набрали хороший темп

Подшефный Енакиево посетил врио министра транспорта ДНР Артем Бафанов. Он оценил работу запущенного Ленинградской областью весной 2024 года нового асфальтобетонного завода и отремонтированное трамвайно-троллейбусное управление. По его словам, вместе с регионом будут разработаны документы транспортного планирования, которые станут основой стратегии развития не только подшефного Енакиево, но и всей ДНР.
Сенатор РФ от региона Сергей Перминов в беседе с «Общей газетой Ленинградской области» оценил работу Ленобласти в этом направлении.
Сенатор напомнил, что в рамках восстановления дорожной инфраструктуры в 2024 году специалисты Ленинградской области обновили шесть городских улиц. Запущен завод по производству асфальтобетона, что удешевит материалы и стоимость ремонта. В целом набран хороший темп, что дает основание с оптимизмом смотреть в будущее.