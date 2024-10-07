Сергей Перминов о восстановлении Енакиево: Ленинградские специалисты набрали хороший темп

Подшефный Енакиево посетил врио министра транспорта ДНР Артем Бафанов. Он оценил работу запущенного Ленинградской областью весной 2024 года нового асфальтобетонного завода и отремонтированное трамвайно-троллейбусное управление. По его словам, вместе с регионом будут разработаны документы транспортного планирования, которые станут основой стратегии развития не только подшефного Енакиево, но и всей ДНР.

Сенатор РФ от региона Сергей Перминов в беседе с «Общей газетой Ленинградской области» оценил работу Ленобласти в этом направлении.

«Команда Ленинградской области последовательно реализовывает проекты, которые преображают Енакиево и помогают ему развиваться. Все вопросы находятся на контроле у губернатора региона. Алгоритмы сотрудничества проработаны, что позволяет действовать слаженно и шаг за шагом достигать положительных результатов», – отметил Сергей Перминов

Сенатор напомнил, что в рамках восстановления дорожной инфраструктуры в 2024 году специалисты Ленинградской области обновили шесть городских улиц. Запущен завод по производству асфальтобетона, что удешевит материалы и стоимость ремонта. В целом набран хороший темп, что дает основание с оптимизмом смотреть в будущее.

«На 2024-2025 годы запланирован ремонт 6 дорог, по итогам которого жители Енакиево получат современные пути сообщения. Их использование повысит безопасность и комфорт передвижения. Ленинградская область продолжит выполнять взятые на себя обязательства, тесно координируя свои усилия с представителями ДНР и федеральных органов власти», – резюмировал Сергей Перминов