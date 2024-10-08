Нацпроект помог чинить трактора быстрее животноводческому комплексу из Приозерского района

Племенной завод «Первомайский» подвел итоги 6-месячной участие в нацпроекте «Производительность труда».

Эксперты Регионального центра компетенций на потоке подготовки сельскохозяйственной техники создали эталонный участок. Это позволило значительно сократить перемещение сотрудников и время, затрачиваемое на процесс.

Внедрение бережливых технологий помогло наладить взаимодействие между подразделениями, организовать ремонтную зону в гараже, что сократило перемещение запчастей на 57% и время ремонта на 32%. Оснащение современным оборудованием и инвентарем сократило время простоя техники на 65%, — подчеркнули в правительстве Ленобласти.

В дальнейшем животноводческий комплекс намерен распространять культуру непрерывных улучшений на все производственные потоки.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть вошла в лидеры рейтинга по реализации нацпроекта «Производительность труда». На территории региона уже 105 предприятий внедряют инструменты бережливого производства. Кроме того, открыт региональный центр компетенций на базе АНО «ЦРП ЛО», открыты три «Фабрики процессов» на базе политехнических техникумов, где можно пройти переобучение. Сейчас по поручению президента России нацпроект продлен до 2030 года и расширен на государственные и муниципальные сферы.

Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф. Для участников нацпроекта возможна такая мера поддержки как инвестиционный налоговый вычет.