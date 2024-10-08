Мороз и мокрый снег ожидается в Ленобласти

Об этом сообщил начальник Гидрометцентра Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Колесов.

В Ленинградской области ночью термометры покажут около 0. На востоке региона вероятны заморозки до -3 °C.

В связи с циклоном 9 октября вероятны дожди. На востоке Ленинградской области осадки пройдут в ночь на 10 октября. При сохранении холодной погоды это может привести к кратковременному мокрому снегу.

Также начнется усиление восточного, юго-восточного ветра с порывами до 15-17 м/с. К выходным вновь потеплеет и пройдут дожди.