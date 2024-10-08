Российская спортсменка утонула на турнире по триатлону в Испании

Россиянка Елена Смирнова утонула во время соревнований по триатлону Ironman в испанской Барселоне, сообщают «Известия».

Информацию подтвердила сестра 41-летней спортсменки Наталья Пятакова. Елену Смирнову достали из воды недалеко от пляжа Калелья. Врачи пытались ее реанимировать, но спасти женщину не удалось.

Ironman прошел 6 октября. Это серия международных соревнований, проводимая Всемирной корпорацией триатлона. Гонка состоит из трех последовательных этапов: заплыва на 3,86 километра, заезда на велосипеде по шоссе на 180,25 километра и марафонского забега на 42,195 километра.