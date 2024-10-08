В Петербурге водитель снес коляску с ребенком и скрылся

Полиция Петербурга разыскивает водителя, который сбил коляску с ребенком и скрылся с места ДТП.

Как сообщает ГУ МВД по СПб и ЛО, вечером 6 октября на Заводской улице водитель автомобиля Ford Focus проехал слишком близко от 28-летней девушки и задел коляску. В итоге коляска перевернулась и годовалый ребенок выпал из нее. Малыша госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Видео: t.me/Megapolisonline

Водитель при этом останавливаться не стал и скрылся с места происшествия. Проводится проверка.