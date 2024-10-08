На Ленобласть обрушится ураганный ветер: объявлен желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр России подготовил предупреждение об ухудшении погодных условий в среду.

С 9:00 среды в Ленинградский области начнет действовать предупреждение о погодной опасности. Как сообщили в Гидрометцентре России, на регион обрушатся сильные порывы ветра.

По оценкам синоптиков, скорость ветра 9 октября может составить 15-20 метров в секунду. Также стихия разгуляется и в Санкт-Петербурге. Порывы достигнут 15-17 м/с.