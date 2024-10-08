Эпидемиолог рассказал, может ли марбургская лихорадка передаваться через фрукты

Ранее в СМИ появилась информация, что болезнь распространяется, в том числе через тропические фрукты.

Эпидемиолог Марат Макенов исключил распространение лихорадки Марбург через тропические фрукты, о чем ранее заявляли СМИ.

Нет, Марбург не передается через фрукты. Учитывая время транспортировки, вирус не способен выжить в течение такого длительного времени, — цитирует Макенова РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что лихорадка передается через близкие контакты с инфицированным человеком или биологическими жидкостями заболевших животных или людей.