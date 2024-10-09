В Петербурге снесут три здания для строительства двух башен «Лахта-центра»

В Петербурге снесут три здания на Береговой улице для строительства двух новых башен «Лахта Центра». Соответствующее разрешение выдал Госстройнадзор.
Под снос попали гараж, бокс и административное здание парусного спорта.
Напомним, что две новые башни: Лахта Центр – 2 и Лахта Центр – 3 планируют построить к 2031 году. Их высота будет 555 м и 773 м. Кроме того, в этом районе планируется строительство крупного энергетического центра. Он появится до 2028 года.
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08.10.2024 115