Депутат предложил наказывать родителей за употребление алкоголя их детьми

В России необходимо ввести административное наказание для родителей за употребление алкоголя их детьми, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы неоднократно сталкиваемся со случаями, когда именно отсутствие родительского контроля приводит к тому, что дети потребляют алкоголь. Сейчас фактически нет ответственности. Есть понятие «вовлечение несовершеннолетнего в потребление», но доказать это невозможно», – цитирует депутата СМИ

По мнению Султана Хамзаева, нести ответственность должен законный представитель ребенка.

В Кодексе об административных правонарушениях есть статья 6.10 (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ). За это полагается штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей.