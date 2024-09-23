Школьницу с таинственным отравлением госпитализировали в Лужском районе

В полицию Лужского района 22 сентября сообщили о госпитализации 12-летней школьницы из деревни Почап. Врачи диагностировали у шестиклассницы симптомы тяжелого отравления.

По словам 39-летнего отца девочки, днем семья была на пикнике. Родители пошли домой, а дочь захотела остаться в лесу. В квартиру пришла примерно через пять часов, на взрослых не реагировала, позже начала вести себя агрессивно.

Ребенку вызвали скорую помощь. Семья полная, благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала. Обстоятельства происшествия устанавливаются.