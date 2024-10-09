Назван один из самых подорожавших продуктов в Петербурге: за год плюс 70% к стоимости

За год сливочное масло в магазинах города подорожало на 50-70%.

Цены на сливочное масло в магазинах Санкт-Петербурга за год выросли на 50-70%, что делает этот продукт одним из самых подорожавших за указанный период.

Как отметил совладелец сети супермаркетов Александр Мышинский, если в прошлом году 180 граммов продукта стоили 120 рублей, то теперь почти 200. Некоторые наименования и вовсе прибавили в цене более 80%.

Раньше соотношение оптовых цен и стоимости масла на полке было 1:2, то сейчас — 1:1,5. При этом наценка и ретейлера и производителя уменьшилась — несмотря на то, что цена выросла, на масле стали зарабатывать меньше, — поделился с «ДП» основатель ГК «Нева Милк» Альберт Суфияров.