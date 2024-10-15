В Госдуме рассказали, сколько на самом деле стоит обед в местной столовой

Ранее в интернете появились сообщения о якобы очень низких ценах в столовой парламента. Согласно чекам, гуляющим в Сети, плотно пообедать в Госдуме можно всего за 150 рублей.

Депутат Госдумы Амир Хамитов назвал фейком гуляющие в интернете фотографии чеков из столовой Госдумы с сильно заниженными ценами. По словам депутата, купить на обед первое, второе, закуску, а также напиток всего за 150 рублей невозможно, таких цен в парламенте нет.

В Сети в очередной раз разгоняются фейки о якобы сильно заниженной стоимости обедов в думской столовой. По Telegram-каналам гуляет фотография чека неизвестного происхождения, где за обед из двух блюд с закуской и напитком выставлена цена в 150 рублей, — цитирует депутата РИА Новости.

Хамитов также показал свой чек после обеда в столовой. За 577 рублей депутат приобрел суп-пюре с гренками (140 рублей), картофельное пюре (100 рублей), биточек из курицы (190 рублей), помидор (35 рублей), огурец (37 рублей), компот (70 рублей) и кусочек хлеба (5 рублей).