Против петербуржца, убившего собак бывшей девушки, завели дело

21-летний житель Колпино уже задержан.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Колпино, жестоко расправившегося с собаками своей девушки после ссоры. 21-летний молодой человек задержан.

Со слов заявительницы, молодой человек 11 октября забрал из ее квартиры по бульвару Трудящихся в доме 3 двух ее собак, а после причинил им телесные повреждения, от которых животные скончались. Кроме морального вреда, хозяйке четвероногих причинен материальный ущерб в размере 10 000 рублей, — передает главк МВД.

Петербуржцу грозит ответственность по статье о жестоком обращении с животными.