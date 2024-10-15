Жителя Евросоюза задержали на границе Ленобласти и Финляндии

Иностранец незаконно пересек границу в Выборгском районе.
Российские пограничники задержали иностранного гражданина, пытавшегося незаконно попасть в РФ.
По имеющейся информации, житель Евросоюза вышел из лесов финского Суоми.
Мужчина пытался попасть в Россию в пограничной зоне Выборгского района Ленобласти. Там иностранца и задержали.
В отношении мужчины завели уголовное дело. Цели визита иностранца не уточняются.
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14.10.2024 122