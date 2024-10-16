В Турции скончалась туристка из России

Женщина пропала во время отдыха больше недели назад. 16 октября туристку нашли мертвой.
В Турции нашли тело 57-летней гражданки России. Женщина бесследно пропала больше недели назад.
Как передают местные СМИ, тело туристки обнаружили в ореховой роще в районе Бозтепе. Причина смерти россиянки не указывается. Источники сообщают, что выяснением обстоятельств трагедии занимается экспертиза.
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