В Турции скончалась туристка из России

Женщина пропала во время отдыха больше недели назад. 16 октября туристку нашли мертвой.

В Турции нашли тело 57-летней гражданки России. Женщина бесследно пропала больше недели назад.

Как передают местные СМИ, тело туристки обнаружили в ореховой роще в районе Бозтепе. Причина смерти россиянки не указывается. Источники сообщают, что выяснением обстоятельств трагедии занимается экспертиза.