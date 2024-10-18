Автобус с пассажирами провалился под землю в кипяток в Петербурге – видео

На Кронштадтской улице в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с горячей водой и подмыва грунта пассажирский автобус № 66 правым задним колесом провалился в яму.

Затем под собственным весом транспорт продолжил проваливаться. Водитель вывел пассажиров из салона. О пострадавших не сообщается. Опасный участок перегородили, на место вызвали эвакуатор.

Видео: РИА «Новости»