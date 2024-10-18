Володин считает, что фильм «Интердевочка» повлиял на распад СССР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри вспомнил, какой ажиотаж в 1989 году вызвал фильм «Интердевочка». На сеансах присутствовали даже секретари ЦК КПСС.

Фильм «Интердевочка» рассказывает историю валютной проститутки, стремящейся к западным ценностям. Кинолента, по мнению Вячеслава Володина, стала символом культурных изменений, приведших к краху СССР, сообщает Газета.Ru.

Председатель Госдумы подчеркнул важность фильмов, популяризирующих здоровый образ жизни. И заявил, что такие проекты получат поддержку.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы до 5 млн рублей за пропаганду отказа от деторождения с ужесточением наказаний в случае пропаганды среди несовершеннолетних.