Ученые заявили об опасности чаепития после приема пищи

По словам экспертов, употребление чая или кофе после еды приводит к плохой усвояемости железа.
Ученые советуют отказаться от привычки пить чай или кофе после приема пищи. Дело в том, что это ведет к снижению усвояемости железа.
Как заявила диетолог Лиза Афинская, комментируя результаты исследований, пить чай или кофе следует через 2-3 часа после приема пищи. Это касается пациентов с уже диагностированной железодефицитной анемией. Людям, у которых нет такого диагноза, рекомендуется употреблять напитки за час до трапезы.
При этом запивать водой пищу во время или после ее приема можно смело, добавила врач.
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