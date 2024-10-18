Ученые заявили об опасности чаепития после приема пищи

По словам экспертов, употребление чая или кофе после еды приводит к плохой усвояемости железа.

Ученые советуют отказаться от привычки пить чай или кофе после приема пищи. Дело в том, что это ведет к снижению усвояемости железа.

Как заявила диетолог Лиза Афинская, комментируя результаты исследований, пить чай или кофе следует через 2-3 часа после приема пищи. Это касается пациентов с уже диагностированной железодефицитной анемией. Людям, у которых нет такого диагноза, рекомендуется употреблять напитки за час до трапезы.

При этом запивать водой пищу во время или после ее приема можно смело, добавила врач.