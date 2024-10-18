Картаполов: Украина не имеет возможностей для создания атомного оружия

Депутат Госдумы назвал ерундой появившиеся слухи о том, что Украина может создать бомбу за несколько недель.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отверг возможность создания ядерного оружия на Украине. У страны нет для этого ни ресурсов, ни специалистов.

Это полная ерунда, у них нет для этого ничего. Нет ни компетенций, ни материалов, ни оборудования. Сказки о том, что можно создать ядерное оружие из отходов для ядерного топлива, – это сказки для малообразованных. Настоящее ядерное оружие – абсолютно исключено, — цитирует депутата РИА Новости.