«Появился на свет прямо на каталке»: многодетная мама из Гатчины родила малыша за 10 минут

Как призналась роженица, до недавних пор она сама не верила, что такое возможно.

Вероника из Гатчины в четвертый раз стала мамой. Правда, последние роды оказались довольно напряженными даже для опытной женщины, поскольку она и ее муж не успевали в роддом — малыш стремился появиться на свет как можно быстрее.

Как вспоминает многодетная мама, схватки у нее начались ночью. Вероника вместе с мужем тут же отправились в перинатальный центр, однако по пути воды уже отошли.

Я думала, что такое бывает только в фильмах, но оказалось, что и в перинатальном центре тоже! Слаженно, быстро, ответственно — очень благодарна бригаде медиков за их профессионализм и заботу. Слышала, что много рожениц было в ту ночь, но я родзал не заняла — мой сынок появился на свет прямо на каталке в приемном отделении, — поделилась Вероника.

В итоге здоровый и крепкий малыш появился на свет всего за 10 минут. Теперь в семье Вероники и Ивана четыре ребенка: 9-летний Мирослав, 12-летняя Алевтина, 2-годовалая Людмила и «новоприбывший» Виталий Иванович.