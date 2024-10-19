Ученый назвал место на кухне, где хлеб хранится меньше всего

Эксперт советует не оставлять хлебобулочные изделия в холодильнике.

Хранение хлеба в холодильнике не имеет смысла, подчеркнул ученый РОСБИОТЕХа Валерий Бурматнов. По его словам, низкие температуры наоборот ускоряют очерствение хлеба.

В беседе с «Газетой.ру» Бурматнов подчеркнул, что температура от 0 до 10 °С приводит к быстрому очерствению хлебобулочных изделий.

Оптимальная температура хранения хлеба — это +20-25 °С. При температуре около + 60 °С или при заморозке хлеб практически не черствеет, поскольку при этих условиях не происходит ретроградации (старения) крахмала. Но при такой высокой температуре происходит ухудшение органолептических свойств хлебобулочных изделий, а замораживание не всегда возможно, — цитирует эксперта издание.