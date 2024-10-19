Кингисеппский район возглавил Виктор Толкачев

Ранее новый глава занимал должность заместителя районной администрации по экономике и инвестициям.

Администрацию Кингисеппского района возглавил Виктор Толкачев. Депутаты единогласным решением поддержали его назначение на должность.

Виктор Евгеньевич хорошо знаком со спецификой экономического развития района. В статусе заместителя главы администрации он руководил именно этим направлением, — рассказали в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Ранее Виктор Толкачев занимал должность замглавы районной администрации по экономике и инвестициям, а также курировал профильный комитет.