График отключений электричества в Ленобласти

«ЛОЭСК» предупредил о проведении плановых ремонтных работ на электросетях.
Компания «ЛОЭСК» опубликовала график плановых работ на объектах энергетический инфраструктуры Ленинградской области. Работы на электросетях будут проводиться в период с 19 по 27 октября.
В указанный период времени возможно прекращение подачи электрической энергии для безопасного выполнения работ на электрооборудовании, — сообщает компания.
Фото: ЛОЭСК
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