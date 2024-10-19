МИД РФ: вступление Украины в НАТО исключит решение конфликта дипломатическим путем

В дипведомстве считают, что членство Украины в НАТО приведет к вовлечению альянса в боевые действия.

Если Украина попадет в НАТО, это исключит возможность решения конфликта дипломатическим путем. Более того, вступление страны в альянс спровоцирует дальнейшую эскалацию, поскольку существует риск вовлечения в боевые действия государств, состоящих в североатлантическом блоке. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук

Хочется надеяться, что в руководстве блока есть здравомыслящие политики, отдающие себе отчет в том, какими разрушительными последствиями может обернуться само приглашение Украины в НАТО, — цитирует его РИА Новости.