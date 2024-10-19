Названы самые популярные марки автомобилей у россиян в этом году

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В топе популярных автомобилей у россиян оказались модели двух брендов.

Наибольшее число продаж новых автомобилей в этом году приходится на два бренда — «АвтоВАЗ» и китайский Geely, выяснило агентство «Автостат».

Так, в целом за этот год россияне потратили на покупку автомобилей 3,6 трлн рублей, что на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На модели «АвтоВАЗа» при этом пришлось 416 млрд рублей, а на машины китайского бренда —  415 млрд. Третье место рейтинга заняли автомобили еще одной компании из Поднебесной — Haval (362 млрд рублей).

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16.10.2024 152
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