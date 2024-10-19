Стала известна дата следующей прямой линии с губернатором Ленобласти

Александр Дрозденко ответит на вопросы ленинградцев в ближайший понедельник.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проведет прямую телефонную линию с местными жителями в понедельник, 21 октября. Отвечать на вопросы ленинградцев глава 47-го региона будет с 16:00 до 17:00.
Связаться с губернатором жители области могут по телефонам:
006 (набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленобласти, звонок бесплатный);
+7 (81361) 315-01 (стоимость определяется по тарифу в зависимости от оператора).
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