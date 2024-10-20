Украинского гроссмейстера отстранили за мошенничество в шахматах

Украинского гроссмейстера Кирилла Шевченко, с 2023 года представляющего Румынию, отстранили за мошенничество на 75 дней решением дисциплинарного комитета ФИДЕ.

Дисквалификация закончится 1 января 2025 года. В ближайшие две недели Кирилл Шевченко может обжаловать решение, если предоставит обратные доказательства.

Во время партии с пятикратным чемпионом Испании Пако Вальехо украинец одержал победу, но часто выходил в уборную комнату, чем привлек внимание судей. Они заподозрили, что шахматист пользуется телефоном, и провели расследование.

В уборной комнате был найден заблокированный телефон. Судьи сравнили почерк Кирилла Шевченко на бланках ходов партии и почерк на лежавшей рядом с аппаратом записке, которая гласила: «Не трогай! Этот телефон оставили, чтобы владелец мог ответить на него ночью!». Они совпадали.