Маск разыгрывает по $1 млн в день

Илон Маск объявил, что до 5 ноября будет каждый день разыгрывать по $1 млн среди подписантов его петиции, в которой он просит поддержать первую и вторую поправки к Конституции США. Ранее он обещал по $47 каждому, кто ее подпишет.

Один из богатейших людей мира Илон Маск (второе место в списке Forbes, $195 млрд) пообещал разыгрывать по $1 млн каждый день до президентских выборов 5 ноября среди тех, кто подписал его онлайн-петицию по защите Конституции США.

Об этом он объявил, выступая на встрече с избирателями в штате Пенсильвания в поддержку Дональда Трампа. Там же он вручил первый чек жителю штата Джону Дрееру.

В петиции, которую Илон Маск просит подписать, говорится: «Первая и вторая поправки гарантируют свободу слова и право на ношение оружия. Подписываясь ниже, я выражаю свою поддержку первой и второй поправкам».