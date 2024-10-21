В Лупполово рабочий попал под экскаватор и лишился ступней

Утром 20 октября в больницу со стройки во Всеволожском районе Ленобласти доставили 53-летнего мужчину с травмами обеих ног.

Инцидент произошел в деревне Лупполово, рабочий попал под гусеницу экскаватора. У рабочего диагностировали множественные скелетные травмы, размозжение и частичную ампутацию обеих стоп, а также открытые переломы ног. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Сейчас пострадавший находится в шоковом состоянии в травматическом отделении Токсовской больницы.