«Извините, я буду угрожать»: молодой человек ограбил магазин в Петербурге

Поделиться

Накануне поздно вечером в Петербурге молодой человек вошел в магазин на Гороховой, предупредил продавщицу о том, что будет ей угрожать, после чего похитил деньги из кассы и скрылся, сказав «до свидания».

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

37-летняя работница самостоятельно обратилась в больницу — у нее остались порезы на шее и руке. Подозреваемого задержали в пекарне неподалеку. Задержанным оказался 23-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа, который работает поваром ресторана.

По факту разбоя было возбуждено уголовное дело.

Вам будет интересно
«Извините, я буду угрожать»: молодой человек ограбил магазин в Петербурге разбой, Петербург
Водитель предложил взятку полицейскому, нашедшему у него наркотики в Ленобласти
Подозреваемого остановили на трассе в Приозерском районе. В ходе обыска в автомобиле мужчины обнаружили наркотики. Водитель предложил инспектору ДПС взятку в...
16.10.2024 158
Автор