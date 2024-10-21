«Извините, я буду угрожать»: молодой человек ограбил магазин в Петербурге

Накануне поздно вечером в Петербурге молодой человек вошел в магазин на Гороховой, предупредил продавщицу о том, что будет ей угрожать, после чего похитил деньги из кассы и скрылся, сказав «до свидания».
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
37-летняя работница самостоятельно обратилась в больницу — у нее остались порезы на шее и руке. Подозреваемого задержали в пекарне неподалеку. Задержанным оказался 23-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа, который работает поваром ресторана.
По факту разбоя было возбуждено уголовное дело.
Вам будет интересно
Подозреваемого остановили на трассе в Приозерском районе. В ходе обыска в автомобиле мужчины обнаружили наркотики. Водитель предложил инспектору ДПС взятку в...
16.10.2024 158