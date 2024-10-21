Почти 1 млн звонков поступило в службу «112» с начала года

С начала 2024 года жители Ленобласти позвонили в службу «112» 987 708 раз. Каждый день операторы обрабатывали свыше 3500 обращений.

Чаще всего по номеру «112» вызывали полицию — 176 498 раз, а также «скорую помощь» — 173 854. Остальные обращения направили ЕДДС, пожарным, спасательным, дорожным, энергетическим, аварийно-газовым службам.

Позвонить в «112» можно в любое время суток с мобильного или стационарного телефона. Звонок пройдет даже с нулевым балансом и без сим-карты. К слову, с начала года, было зафиксировано 29 тысяч бессимочных обращений, также операторы «112» получили 6020 смс.