Росгвардейцы задержали мужчину, который пил водку в Приозерске. Оказалось, что он в розыске

Росгвардейцы 20 октября в 18:40 на Красноармейской улице в Приозерске задержали 32-летнего мужчину в розыске.

Находясь на патрулировании, они заметил мужчину, который на улице рядом с магазином пил водку. Нарушителя задержали за распитие алкоголя в общественном месте.

В ходе проверки установлено, что задержанный с июня 2024 года разыскивался за кражу. Росгвардейцы доставили подозреваемого в полицию, после чего его передали инициатору розыска.