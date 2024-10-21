Росгвардейцы задержали мужчину, который пил водку в Приозерске. Оказалось, что он в розыске

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Росгвардейцы 20 октября в 18:40 на Красноармейской улице в Приозерске задержали 32-летнего мужчину в розыске.  

Находясь на патрулировании, они заметил мужчину, который на улице рядом с магазином пил водку. Нарушителя задержали за распитие алкоголя в общественном месте.

В ходе проверки установлено, что задержанный с июня 2024 года разыскивался за кражу. Росгвардейцы доставили подозреваемого в полицию, после чего его передали инициатору розыска.

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