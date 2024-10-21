Денис Седов: С января в Ленобласти заработает одно большое ГБУ «Ленавтодор»

В дорожный ремонтно-строительное управления 47 региона идет поставка новой спецтехники и противогололедных материалов.
Как подчеркнули в областном правительстве, в режиме реального времени будет вестись мониторинг на автомобильных дорогах регионального значения с помощью веб-камер на постах контроля метеоусловий. При получении информации о снежных заносах или скользкости будет оперативно начинаться работа.
Напомним, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.
Протяженность автодорог регионального значения в Ленинградской области — более 9 тысяч км, протяженность тротуаров вдоль региональных автодорог – 3,2 тыс. км, протяженность искусственного освещения на автодорогах –284 тыс. п.м, количество мостов – 561.