Денис Седов: С января в Ленобласти заработает одно большое ГБУ «Ленавтодор»

В дорожный ремонтно-строительное управления 47 региона идет поставка новой спецтехники и противогололедных материалов.

«С января в Ленобласти заработает одно большое ГБУ «Ленавтодор», объединяющее все ДРСУ региона. Уже сейчас в рамках подготовки к зиме идут централизованные закупки запчастей и материалов. Ведется поставка противогололедных материалов. За счет лизинга расширился парк спецтехники», – подчеркнул председатель комитета по дорожному хозяйству области Денис Седов.

Как подчеркнули в областном правительстве, в режиме реального времени будет вестись мониторинг на автомобильных дорогах регионального значения с помощью веб-камер на постах контроля метеоусловий. При получении информации о снежных заносах или скользкости будет оперативно начинаться работа.

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Напомним, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.

Протяженность автодорог регионального значения в Ленинградской области — более 9 тысяч км, протяженность тротуаров вдоль региональных автодорог – 3,2 тыс. км, протяженность искусственного освещения на автодорогах –284 тыс. п.м, количество мостов – 561.