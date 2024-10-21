В Ленобласти прошла очередная «Неделя без турникетов»

Предприятия Ленобласти распахнули свои двери для студентов и безработных граждан.

В рамках прошедшей на площадках 30 предприятий оборонно-промышленного и агропромышленного комплекса акции 3973 школьника получили возможность погрузиться в мир профессий и познакомиться с работой предприятий. Также в акции участвовали 625 студентов, а 10 безработных граждан воспользовались шансом расширить свои горизонты и получить новые знания.

«Неделя без турникетов» стала возможностью для молодежи не только узнать о профессиях, но и задать вопросы специалистам, увидеть рабочие процессы изнутри и вдохновиться на будущее, — рассказали в региональном кадровом центре.

Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Контакты филиалов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда. С 2022 года стал доступен Telegram канал: подписаться на канал можно по ссылке или найти «Трудовые Будни» в приложении.