Сбер повысил ставки по ипотеке и вернул льготную семейную

Сбер повысил процентные ставки по базовым ипотечным программам на три процентных пункта и восстановил выдачу льготных кредитов по «Семейной ипотеке».

Минимальная ставка на вторичное жилье составит 24,6%, на первичное — 24,9%. Такое решение принято на фоне роста доходности ОФЗ и высокой ключевой ставки ЦБ, следует из сообщения банка.

С 22 октября также изменились условия предоставления ипотечных кредитов на покупку квартир в новостройках по льготным программам — арктической, дальневосточной и семейной. Размер первоначального взноса за несколькими исключениями составит теперь минимум 50,1% (ранее — 20,1%).