ЦБ рассказал, как оспорить взятый мошенниками через «Госуслуги» кредит

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ЦБ РФ рассказал, как оспорить кредит, который взяли мошенники от имени другого человека на «Госуслугах».

Первым делом необходимо запросить данные о кредитной истории и получить выписку. Потом написать в банк или МФО заявление о том, что договор подписали мошенники, а затем нужно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, получить талон-уведомление, отправить его кредитору и ждать ответа в течение 15 рабочих дней.

Более подробная инструкция в карточках Банка России:

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Фото здесь и далее: Банк России.

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