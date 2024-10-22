Поисковики разыскивают родственников красноармейца из Ленобласти

Поисковики из отряда «Искра» в сентябре нашли останки двух неизвестных солдат. У одного из них был именной медальон, и его личность удалось установить.

Имя солдата — Гавриленко Павел Филиппович (1919 г.р., уроженец Украинской ССР, Киевской области). Его призвали на войну 23 июня 1941 года, и он считался пропавшим без вести.

Дополнительные данные с медальона указывают на связь Гавриленко с Ленинградской областью. Его отец, Гавриленко Филипп Тимофеевич, проживал в Парголовском районе, Муринском сельском совете, п-я 715.

Сейчас поисковики разыскивает родственников красноармейца.