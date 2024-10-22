Электрички в Петербурге и Ленобласти изменят расписание с 27 октября

В связи с сезонным снижением пассажиропотока с 27 октября изменится расписание пригородных поездов в Петербурге и Ленобласти.

Частично изменится расписание движения пригородных поездов на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги. Уточнить новое расписание можно на станциях и вокзалах, в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Яндекс.Электрички», а также на сайте СЗППК.