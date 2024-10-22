Производители сливочного масла предупредили о росте цен на продукцию

Крупные изготовители молочной продукции начали сокращать производство сливочного масла или приостанавливать отгрузки товара торговым сетям, а также предупреждать о повышении цен на масло, об этом пишут «Известия».

Например, компания H&N, являющаяся бывшим подразделением Danone (сейчас – «Простоквашино»), уведомила торговые сети о приостановке отгрузки масла 72,5% и 82% жирности. Причиной указывается резкое подорожание сливок-сырья – 39% в первом полугодии и 46% – по итогам восьми месяцев. Такая же проблема возникла и с маслом — по данным компании, оно подорожало на 48% и 55% соответственно.

Среди сопутствующих факторов производители называют низкий уровень запасов, рост цен на масло на мировом рынке и небольшое содержание жира в закупаемом молоке-сырье. Кроме H&N, о приостановке или сокращении производства масла объявили и другие компании.

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Тем временем, в Минсельхоз РФ и Союзмолоко не поступала информация от участников рынка об остановке или сокращении производства сливочного масла, заявили в ведомстве.