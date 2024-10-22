Спасатели вывели из леса пожилого любителя клюквы под Тосно

Вечером 21 октября в экстренные службы Ленобласти поступило сообщение о заблудившемся в лесу в Тосненском районе Ленобласти мужчине.

87-летний мужчина вышел из дома в восемь утра и отправился на Мавринское болото за клюквой. Днем пенсионер перестал отвечать на звонки, родные забили тревогу. На его поиски отправились спасатели ПСО Тосно и добровольцы. К ночи мужчина был обнаружен, выведен из леса и передан родственникам.

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Как оказалось, он заблудился не впервые – ранее его уже выводили из леса в том же районе три раза, последний случай был в 2021 году.