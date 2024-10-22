Подполковник Минобороны набросился на инспекторов ДПС во время оформления ДТП в Ленобласти

Ночью на 28-м км трассы «Сертолово-Огоньки» произошло ДТП – столкнулись УАЗ, в котором находилась семья военных, и Geely с 69-летним мужчиной.

Во время оформления аварии 41-летний подполковник, начальник расположенного в Сертолово танкового полигона стал препятствовать работе инспекторов ДПС. На очередное замечания подполковник ударил старшего лейтенанта полиции, пришлось его скрутить. В это время 44-летняя супруга военного и 20-летний сын набросились на инспекторов.

Всех троих задержали и доставили в отдел полиции. Известно, что все они военные и проходят службу в одной части. Дело будет передано в военное следствие.